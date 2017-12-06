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Кристиан Нобоа: сколько Манчини считает нужным, столько я и буду играть

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (7 декабря).

"Мы приехали сюда с четким осознанием, что нам необходимо побеждать. Нам важно занять первое место в группе, которое позволит в следующем раунде встретиться с более слабой командой.

В этом сезоне я провел всего 2 игры в чемпионате и одну — в Кубке, а в Лиге Европы – пять? Таково решение тренера. Я его уважаю. Главное для команды — побеждать. Я упорно тренируюсь каждый день. Сколько он считает нужным, столько я и буду играть. Главное для нас — победить завтра", — цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
Теги: Нобоа Манчини Зенит
Сегодня, 22:45
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(0)
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба от зевоты вывихнул челюсть
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 23:10) #
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  •  (2)
online

Достойно
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:49) #
  • -3
  •  (3)
online

За такую зарплату ..решил Нобао....можно и посидеть на лавке....но как футболист с таким решением можно закончить карьеру футболиста.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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