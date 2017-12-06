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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кристиан Нобоа: сколько Манчини считает нужным, столько я и буду играть
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (7 декабря).
"Мы приехали сюда с четким осознанием, что нам необходимо побеждать. Нам важно занять первое место в группе, которое позволит в следующем раунде встретиться с более слабой командой.
В этом сезоне я провел всего 2 игры в чемпионате и одну — в Кубке, а в Лиге Европы – пять? Таково решение тренера. Я его уважаю. Главное для команды — побеждать. Я упорно тренируюсь каждый день. Сколько он считает нужным, столько я и буду играть. Главное для нас — победить завтра", — цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
"Мы приехали сюда с четким осознанием, что нам необходимо побеждать. Нам важно занять первое место в группе, которое позволит в следующем раунде встретиться с более слабой командой.
В этом сезоне я провел всего 2 игры в чемпионате и одну — в Кубке, а в Лиге Европы – пять? Таково решение тренера. Я его уважаю. Главное для команды — побеждать. Я упорно тренируюсь каждый день. Сколько он считает нужным, столько я и буду играть. Главное для нас — победить завтра", — цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
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