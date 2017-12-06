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Полузащитник "Фастава": мы не настроены играть с "Локомотивом" на ничью

Полузащитник "Фастава" Петр Йирачек поделился ожиданиями от домашнего матча с "Локомотивом" (7 декабря) в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Чешская команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

"На нас произвёл впечатление первый матч с "Локомотивом". Большинство игроков основного состава "Локомотива" способны проявить себя в Бундеслиге. Особенно Фарфан, против которого я там играл.

Глупо было бы искать дополнительную мотивацию перед Лигой Европы, неизвестно, когда мы ещё будем играть в таком матче. Мы собираемся показать на поле всё лучшее, что у нас есть.

Мы не настроены играть на ничью, мы футболисты с амбициями и стараемся добиваться побед. "Вызов" — самое главное слово для нас", - цитирует Йирачека "Чемпионат.сом".
Теги: Локомотив
Сегодня, 23:16
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