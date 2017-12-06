Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:12
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
17:29
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Полузащитник "Фастава": мы не настроены играть с "Локомотивом" на ничью
Полузащитник "Фастава" Петр Йирачек поделился ожиданиями от домашнего матча с "Локомотивом" (7 декабря) в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Чешская команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.
"На нас произвёл впечатление первый матч с "Локомотивом". Большинство игроков основного состава "Локомотива" способны проявить себя в Бундеслиге. Особенно Фарфан, против которого я там играл.
Глупо было бы искать дополнительную мотивацию перед Лигой Европы, неизвестно, когда мы ещё будем играть в таком матче. Мы собираемся показать на поле всё лучшее, что у нас есть.
Мы не настроены играть на ничью, мы футболисты с амбициями и стараемся добиваться побед. "Вызов" — самое главное слово для нас", - цитирует Йирачека "Чемпионат.сом".
"На нас произвёл впечатление первый матч с "Локомотивом". Большинство игроков основного состава "Локомотива" способны проявить себя в Бундеслиге. Особенно Фарфан, против которого я там играл.
Глупо было бы искать дополнительную мотивацию перед Лигой Европы, неизвестно, когда мы ещё будем играть в таком матче. Мы собираемся показать на поле всё лучшее, что у нас есть.
Мы не настроены играть на ничью, мы футболисты с амбициями и стараемся добиваться побед. "Вызов" — самое главное слово для нас", - цитирует Йирачека "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.