Антон Миранчук: первый матч со "Злином" не был легким

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук подчеркнул, что команда настраивается только на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина".– Почему запутанной? Нет, не считаю. Нужно просто выйти и победить завтра.– Она была легкая? Мы забили три быстрых гола, это помогло в дальнейшем раскрепоститься и чувствовать себя увереннее. Но эти три очка не были легкими.– Ни у какого спортсмена таких мыслей быть не может. Только победа! Тем более в случае с "Локомотивом". Запомнился центр полузащиты у соперника. Больше ничего не могу сказать, много времени уже прошло.