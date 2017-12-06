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Антон Миранчук: первый матч со "Злином" не был легким

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук подчеркнул, что команда настраивается только на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина".

– Вы считаете ситуацию в группе запутанной?

– Почему запутанной? Нет, не считаю. Нужно просто выйти и победить завтра.

– Легкая победа над "Злином" в первом круге не расслабит команду завтра?

– Она была легкая? Мы забили три быстрых гола, это помогло в дальнейшем раскрепоститься и чувствовать себя увереннее. Но эти три очка не были легкими.

– Чем вообще запомнился "Злин" в первом круге? Есть ли мысли о том, что может устроить и ничья?

– Ни у какого спортсмена таких мыслей быть не может. Только победа! Тем более в случае с "Локомотивом". Запомнился центр полузащиты у соперника. Больше ничего не могу сказать, много времени уже прошло.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Вчера, 23:26
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