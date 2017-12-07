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"Спартак" при жеребьёвке Лиги Европы будет несеяным, ЦСКА войдёт в группу сеяных

Стала известна ситуация двух российских клубов, завершивших выступления в Лиге чемпионов на третьих местах в своих группах, перед церемонией жеребьёвки стадии 1/16 финала Лиги Европы. Так, московский "Спартак" будет определён в группу несеяных, ЦСКА в свою очередь отправится к сеяным.

Согласно регламенту, сеяными будут четыре лучших клуба среди занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Оставшиеся четыре войдут в группу несеяных. Также к сеянным будут определены команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы.

Церемония жеребьёвки состоится в понедельник 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 мск сразу по завершении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 01:31
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№1 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спартак и так сегодня хорошо просеяли!!!:)))
Регистрация: 18.04.2016
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