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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
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Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
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Вчера, 19:09
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"Спартак" при жеребьёвке Лиги Европы будет несеяным, ЦСКА войдёт в группу сеяных
Стала известна ситуация двух российских клубов, завершивших выступления в Лиге чемпионов на третьих местах в своих группах, перед церемонией жеребьёвки стадии 1/16 финала Лиги Европы. Так, московский "Спартак" будет определён в группу несеяных, ЦСКА в свою очередь отправится к сеяным.
Согласно регламенту, сеяными будут четыре лучших клуба среди занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Оставшиеся четыре войдут в группу несеяных. Также к сеянным будут определены команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы.
Церемония жеребьёвки состоится в понедельник 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 мск сразу по завершении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
"Чемпионат.сом"
Согласно регламенту, сеяными будут четыре лучших клуба среди занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Оставшиеся четыре войдут в группу несеяных. Также к сеянным будут определены команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы.
Церемония жеребьёвки состоится в понедельник 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 мск сразу по завершении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
"Чемпионат.сом"
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