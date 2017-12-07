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Около трёх тысяч болельщиков "Локомотива" посетят гостевой матч против "Фастава"

Около трех тысяч болельщиков поддержат "Локомотив" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского "Фастава".

"Ожидаем на матче в районе трех тысяч болельщиков. "Локомотив" поддержат не только болельщики из России, но и граждане страны, проживающие в Европе. Этот матч должен стать самым массовым европейским выездом болельщиков красно-зеленых в истории", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

ТАСС
Теги: Локомотив
Сегодня, 05:22
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