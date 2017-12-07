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Роберто Манчини: "Реал Сосьедад" - одна из лучших команд в Лиге Европы в этом году

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (7 декабря).

"Реал Сосьедад" — сильная команда, лучшая из всех наших соперников. В ней выступает большое количество техничных игроков. Мы в свою очередь много забиваем. Нам удался хороший матч с "Реалом Сосьедад" в Санкт-Петербурге. Уверен, что обе команды будут стараться выиграть. Поэтому, скорее всего, матч будет результативным. Но я все-таки ожидаю нашей победы.

Международные европейские турниры – вещь своеобразная. Зимой в них происходит большой перерыв. Команда может сильно сыграть в декабре. А в феврале она может быть совсем другой. Многое может произойти за это время. "Реал Сосьедад", как я уже говорил — команда быстрая, сильная и техничная. Одна из лучших на групповой стадии. И одна из лучших команд в целом в Лиге Европы в этом году. Так что ждем непростой игры", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 06:25
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