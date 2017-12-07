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В третий раз в истории четыре российских клуба вышли в еврокубковую весну

"Локомотив", победив в гостях "Злин", занял первое место в группе F и вслед за "Зенитом", ЦСКА и "Спартаком" пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

В третий раз в истории в еврокубковую весну пробились четыре российских клуба. Подобное случалось в сезонах-2010/11 и 2011/12.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 23:09
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3
(0)
№3 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (6)

а если чуть повезло бы, то ЦСКА и Спартак могли бы и в ЛЧ дальше


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Увы, ЛЕ - это предел нынешнего российского футбола. Моуринью прав.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:14) #
  • +3
  •  (7)
online

Надеюсь хоть одна до 1/2 дойдет
Регистрация: 10.10.2013
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