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"Локомотив" будет сеянным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

"Локомотив" обыграл "Злин" (2:0) и занял первое место в группе F, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, железнодорожники будут сеянными при жеребьевке 1/16 финала турнира, которая пройдет в понедельник, 11 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени.

"Посеяными" окажутся 12 победителей групп и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов (лучшие по клубному рейтингу из тех восьми, которые заняли третьи места). "Несеяные" – 12 вторых команд и еще четыре команды из Лиги чемпионов.

На этой стадии не могут встретиться друг с другом представители одной и той же федерации, а также те, выступал в месте в групповом этапе. Основные даты матчей 1/16 финала – 15 и 22 февраля. Однако в виде исключения некоторые игры могут быть перенесены.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Вчера, 23:24
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№1 Написал: Almaz (Вчера, 23:27) #
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Ну и отлично!
Регистрация: 29.07.2015
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