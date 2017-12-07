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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: удивились такому количеству болельщиков в матче со "Злином"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что железнодорожникам помогла поддержка болельщиков.
– 800 болельщиков "Локо" на матче – рекорд клуба для еврокубковых выездов. Вам помогла эта поддержка?
– Конечно, помогла! Они заполнили весь сектор, который нам выделили. Честно говоря, мы удивились. Ребята их отблагодарили. И когда команда вышла на футбольное поле и увидела наших ребят, у команды поднялся уровень ответственности.
– "Локомотив" – первый в чемпионате. И теперь первый – в группе Лиги Европы. Везде первый! Когда у вас был такой успешный сезон как у тренера, вспомните?
– У меня бывают такие сезоны. Нечасто, но бывают. В киевском "Динамо" вот совсем недавно в 2013-м году такая приятная история была. А некоторые вообще ведь за всю жизнь не доходят до этого... Но вообще хотелось бы закончить на такой же ноте в мае. А сейчас – это промежуточные итоги.
"Спорт-Экспресс"
– 800 болельщиков "Локо" на матче – рекорд клуба для еврокубковых выездов. Вам помогла эта поддержка?
– Конечно, помогла! Они заполнили весь сектор, который нам выделили. Честно говоря, мы удивились. Ребята их отблагодарили. И когда команда вышла на футбольное поле и увидела наших ребят, у команды поднялся уровень ответственности.
– "Локомотив" – первый в чемпионате. И теперь первый – в группе Лиги Европы. Везде первый! Когда у вас был такой успешный сезон как у тренера, вспомните?
– У меня бывают такие сезоны. Нечасто, но бывают. В киевском "Динамо" вот совсем недавно в 2013-м году такая приятная история была. А некоторые вообще ведь за всю жизнь не доходят до этого... Но вообще хотелось бы закончить на такой же ноте в мае. А сейчас – это промежуточные итоги.
"Спорт-Экспресс"
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