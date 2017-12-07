Юрий Семин: удивились такому количеству болельщиков в матче со "Злином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что железнодорожникам помогла поддержка болельщиков.– Конечно, помогла! Они заполнили весь сектор, который нам выделили. Честно говоря, мы удивились. Ребята их отблагодарили. И когда команда вышла на футбольное поле и увидела наших ребят, у команды поднялся уровень ответственности.– У меня бывают такие сезоны. Нечасто, но бывают. В киевском "Динамо" вот совсем недавно в 2013-м году такая приятная история была. А некоторые вообще ведь за всю жизнь не доходят до этого... Но вообще хотелось бы закончить на такой же ноте в мае. А сейчас – это промежуточные итоги.