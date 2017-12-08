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Эусебио Сакристан: "Зенит" показал себя эффективной командой и наказал нас

Главный тренер "Реала Сосьедад" Эусебио Сакристан прокомментировал поражение своей команды в домашней встрече с "Зенитом" (1:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

"Было бы хорошо выиграть сегодня, жаль, что не получилось. Остаётся надеяться, что если мы будем играть как в первом тайме, всё у нас будет хорошо. Сегодня победить у нас не получилось, но я доволен игрой нашей команды. Жаль, что мы не заняли первое место – мы были к этому близки.

В первом тайме мы делали всё как надо – мы контролировали мяч, доминировали. Но "Зенит" показал себя очень эффективной командой. Он здорово использовал свои моменты, как в первой, так и во второй игре, и наказал нас", - цитирует Сакристана "Чемпионат.сом".
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 06:40
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