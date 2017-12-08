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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" наказан частичным закрытием трибун по итогам матча с "Вардаром"
УЕФА наказал "Зенит" по итогам матча группового этапа Лиги Европы против македонского "Вардара" (2:1), сообщает пресс-служба организации.
"Зенит" оштрафован на 10 тысяч евро и частичным закрытием трибун на следующей домашней еврокубковой игре.
Напомним, болельщики "Зенита" обвиняются в расистском поведении, а также использовании пиротехники.
"Зенит" оштрафован на 10 тысяч евро и частичным закрытием трибун на следующей домашней еврокубковой игре.
Напомним, болельщики "Зенита" обвиняются в расистском поведении, а также использовании пиротехники.
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