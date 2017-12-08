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"Зенит" наказан частичным закрытием трибун по итогам матча с "Вардаром"

УЕФА наказал "Зенит" по итогам матча группового этапа Лиги Европы против македонского "Вардара" (2:1), сообщает пресс-служба организации.

"Зенит" оштрафован на 10 тысяч евро и частичным закрытием трибун на следующей домашней еврокубковой игре.

Напомним, болельщики "Зенита" обвиняются в расистском поведении, а также использовании пиротехники.
Теги: Зенит
Сегодня, 22:18
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(3)
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ебаные твари...назвать плакат в поддержку Радича расистским и закрыть из-за этого трибуну...по вам газовые камеры плачут, гондоны европейские...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: етер
Все мы люди - радость или облом, но зачем так себя вести . Вы же сами ходите на стадион , едите на выезд , но зачем провоцировать , зачем эти маты , зачем эти провокации , зачем? И у нас это не хорошо , но нас и так в мире многие ненавидят ( пиндосы , англичане...) Зачем провоцировать , те более Мундиаль скоро? Давайте быть немного терпимее друг к другу . Хочется ребёнка на футбол привести , а везде мат , сплошной мат и тд.... Это болельщики всех клубов наших делают!

они с другого мира.. поэтому они тебя не услышат
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: етер Москва (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все мы люди - радость или облом, но зачем так себя вести . Вы же сами ходите на стадион , едите на выезд , но зачем провоцировать , зачем эти маты , зачем эти провокации , зачем? И у нас это не хорошо , но нас и так в мире многие ненавидят ( пиндосы , англичане...) Зачем провоцировать , те более Мундиаль скоро? Давайте быть немного терпимее друг к другу . Хочется ребёнка на футбол привести , а везде мат , сплошной мат и тд.... Это болельщики всех клубов наших делают!


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
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