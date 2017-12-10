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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бранислав Иванович назвал свой гол в ворота "Реал Сосьедад" лучшим в карьере
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович назвал свой гол в ворота "Реал Сосьедад" в шестом туре Лиги Европы (3:1) лучшим в карьере.
– Мы выполнили поставленную цель. Первое место в группе – это то, что мы должны были сделать. Мы серьезно готовились к каждому матчу. Теперь ждем результатов жеребьевки. Что касается гола, то он действительно получился классный. Я доволен, но самое важное – это первое место.
– Как вы вообще приняли решение ударить через себя?
– Тяжело объяснить. В том эпизоде Кокорин крикнул мне, что я один и не нахожусь в офсайде. После этой подсказки я попытался принять мяч и ударить. Жалко только, что я не видел как мяч залетает в ворота, а в остальном все получилось хорошо. Потом посмотрел на судью, чтобы быть уверенным в том, что вне игры не было. И потом пошел радоваться.
ФК "Зенит"
– Мы выполнили поставленную цель. Первое место в группе – это то, что мы должны были сделать. Мы серьезно готовились к каждому матчу. Теперь ждем результатов жеребьевки. Что касается гола, то он действительно получился классный. Я доволен, но самое важное – это первое место.
– Как вы вообще приняли решение ударить через себя?
– Тяжело объяснить. В том эпизоде Кокорин крикнул мне, что я один и не нахожусь в офсайде. После этой подсказки я попытался принять мяч и ударить. Жалко только, что я не видел как мяч залетает в ворота, а в остальном все получилось хорошо. Потом посмотрел на судью, чтобы быть уверенным в том, что вне игры не было. И потом пошел радоваться.
ФК "Зенит"
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