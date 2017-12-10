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Бранислав Иванович назвал свой гол в ворота "Реал Сосьедад" лучшим в карьере

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович назвал свой гол в ворота "Реал Сосьедад" в шестом туре Лиги Европы (3:1) лучшим в карьере.

– Мы выполнили поставленную цель. Первое место в группе – это то, что мы должны были сделать. Мы серьезно готовились к каждому матчу. Теперь ждем результатов жеребьевки. Что касается гола, то он действительно получился классный. Я доволен, но самое важное – это первое место.

– Как вы вообще приняли решение ударить через себя?

– Тяжело объяснить. В том эпизоде Кокорин крикнул мне, что я один и не нахожусь в офсайде. После этой подсказки я попытался принять мяч и ударить. Жалко только, что я не видел как мяч залетает в ворота, а в остальном все получилось хорошо. Потом посмотрел на судью, чтобы быть уверенным в том, что вне игры не было. И потом пошел радоваться.

ФК "Зенит"
Теги: Иванов Иванович Реал Зенит
Сегодня, 16:31
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