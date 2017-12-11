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Леонид Федун: думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион России на этой стадии турнира встретится с испанским "Атлетиком".

– Интересный соперник, – говорит Федун. – Интересные матчи нас ждут. Но это не "Ливерпуль" и не "Арсенал". Думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик". Но – увидим, в феврале играть тяжело.

– Фаворита выделите?

– Не буду.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак Атлетик
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:49) #
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На три головы.
Регистрация: 3.03.2007
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