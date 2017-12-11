Леонид Федун: думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион России на этой стадии турнира встретится с испанским "Атлетиком".– Интересный соперник, – говорит Федун. – Интересные матчи нас ждут. Но это не "Ливерпуль" и не "Арсенал". Думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик". Но – увидим, в феврале играть тяжело.– Не буду.