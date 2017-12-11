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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
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Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Леонид Федун: думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион России на этой стадии турнира встретится с испанским "Атлетиком".
– Интересный соперник, – говорит Федун. – Интересные матчи нас ждут. Но это не "Ливерпуль" и не "Арсенал". Думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик". Но – увидим, в феврале играть тяжело.
– Фаворита выделите?
– Не буду.
"Спорт-Экспресс"
– Интересный соперник, – говорит Федун. – Интересные матчи нас ждут. Но это не "Ливерпуль" и не "Арсенал". Думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик". Но – увидим, в феврале играть тяжело.
– Фаворита выделите?
– Не буду.
"Спорт-Экспресс"
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