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Матчи "Спартак" - "Атлетик", "Зенит" - "Селтик" начнутся в 21.00

УЕФА объявил время начала матчей 1/16 финала Лиги Европы. Расписание игр с участием российских клубов выглядит следующим образом:

Матчи ЦСКА вынесены и состоятся в другие дни. Первую встречу против "Црвены Звезды" армейцы проведут в Белграде, начало – в 20.00 (мск), вторую – в Москве в 20.00 (мск).

15 февраля

"Селтик" – "Зенит" – 23.05 (мск)

"Спартак" – "Атлетик" – 21.00 (мск)

"Ницца" - "Локомотив" - 23.05 (мск)

22 февраля

"Локомотив" – "Ницца" – 19.00 (мск)

"Зенит" – "Селтик" – 21.00 (мск)

"Атлетик" – "Спартак" - 23.05 (мск)
Теги: Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
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