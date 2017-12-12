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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Созин: самый сильный соперник попался "Зениту". "Селтик" — это регбийная команда
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов.
"Мне нравится, как после окончания любой жеребьёвки все нервничают, насколько хороший попался соперник. А каков критерий отбора? У каждого свои ожидания. Египет для России, например, – это хорошо или плохо? Там ведь Салах есть. Когда "Спартак" попал на "Марибор", тоже говорили, что обыграют. Когда выходил ЦСКА на "Базель", говорили так же.
Глядя на тот уровень, который наши команды показали в этом сезоне против грандов в Лиге чемпионов, нельзя оценивать жеребьёвку. ЦСКА попалась "Црвена Звезда" – самая популярная команда бывшей Югославии. Безумные болельщики, активные футболисты и серьёзный состав. "Краснодар" ведь тоже считал себя фаворитом. И я считаю, что если был бы засчитан абсолютно чистый гол в ворота "Црвены", то "Краснодар" прошёл бы дальше. Сказать, что это непроходимый соперник, нельзя. Но всё зависит от того, как ЦСКА выйдет в середине февраля после двухмесячного отпуска. Абсолютно готовым? Наверное, нет. Поэтому категории "хороший" и "плохой" относительно жеребьёвки команд РФПЛ неприменимы. В эту стадию уже не попадают слабые соперники.
Нужно понять, насколько нашим командам важно пройти дальше. Осталось 10 туров до конца сезона, у всех большие задачи на чемпионат и будущую Лигу чемпионов. Будет ли "Локомотив" играть на победу и захочет ли он пройти до ? финала или выиграть Лигу Европы, при этом говоря, что не хватает «скамейки» и футболисты устали, сыграв столько матчей? Наверное, так оно и есть.
Пожалуй, самый сильный соперник попался "Зениту". "Селтик" в любом состоянии – это регбийная команда, которая будет грызть. Возможно, им не хватает мастерства, но биться против "Зенита" они точно будут", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Мне нравится, как после окончания любой жеребьёвки все нервничают, насколько хороший попался соперник. А каков критерий отбора? У каждого свои ожидания. Египет для России, например, – это хорошо или плохо? Там ведь Салах есть. Когда "Спартак" попал на "Марибор", тоже говорили, что обыграют. Когда выходил ЦСКА на "Базель", говорили так же.
Глядя на тот уровень, который наши команды показали в этом сезоне против грандов в Лиге чемпионов, нельзя оценивать жеребьёвку. ЦСКА попалась "Црвена Звезда" – самая популярная команда бывшей Югославии. Безумные болельщики, активные футболисты и серьёзный состав. "Краснодар" ведь тоже считал себя фаворитом. И я считаю, что если был бы засчитан абсолютно чистый гол в ворота "Црвены", то "Краснодар" прошёл бы дальше. Сказать, что это непроходимый соперник, нельзя. Но всё зависит от того, как ЦСКА выйдет в середине февраля после двухмесячного отпуска. Абсолютно готовым? Наверное, нет. Поэтому категории "хороший" и "плохой" относительно жеребьёвки команд РФПЛ неприменимы. В эту стадию уже не попадают слабые соперники.
Нужно понять, насколько нашим командам важно пройти дальше. Осталось 10 туров до конца сезона, у всех большие задачи на чемпионат и будущую Лигу чемпионов. Будет ли "Локомотив" играть на победу и захочет ли он пройти до ? финала или выиграть Лигу Европы, при этом говоря, что не хватает «скамейки» и футболисты устали, сыграв столько матчей? Наверное, так оно и есть.
Пожалуй, самый сильный соперник попался "Зениту". "Селтик" в любом состоянии – это регбийная команда, которая будет грызть. Возможно, им не хватает мастерства, но биться против "Зенита" они точно будут", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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