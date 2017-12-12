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Неманья Пейчинович: не могу сказать сегодня, что "Локомотив" - чемпион

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился мыслями о выездной победе над "Тосно" (3:1) в 20-м туре чемпионата России.

"Они взяли у нас очки в Москве, сегодня был реванш. У нас получилось всё так, как мы хотели. Есть месяц для отдыха. Мы стараемся удерживать первое место. Не могу сказать сегодня, что мы чемпионы. Ещё рано, осталось 10 игр. Будем стараться, есть сборы и время подготовиться. Первая игра против "Спартака". Самая тяжёлая, как мне кажется, в следующем году. А там посмотрим, что будет дальше. Пока всё получается, как нам хотелось", - цитирует Пейчиновича "Чемпионат.сом".
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 23:09
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