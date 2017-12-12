Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:57
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Неманья Пейчинович: не могу сказать сегодня, что "Локомотив" - чемпион
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился мыслями о выездной победе над "Тосно" (3:1) в 20-м туре чемпионата России.
"Они взяли у нас очки в Москве, сегодня был реванш. У нас получилось всё так, как мы хотели. Есть месяц для отдыха. Мы стараемся удерживать первое место. Не могу сказать сегодня, что мы чемпионы. Ещё рано, осталось 10 игр. Будем стараться, есть сборы и время подготовиться. Первая игра против "Спартака". Самая тяжёлая, как мне кажется, в следующем году. А там посмотрим, что будет дальше. Пока всё получается, как нам хотелось", - цитирует Пейчиновича "Чемпионат.сом".
"Они взяли у нас очки в Москве, сегодня был реванш. У нас получилось всё так, как мы хотели. Есть месяц для отдыха. Мы стараемся удерживать первое место. Не могу сказать сегодня, что мы чемпионы. Ещё рано, осталось 10 игр. Будем стараться, есть сборы и время подготовиться. Первая игра против "Спартака". Самая тяжёлая, как мне кажется, в следующем году. А там посмотрим, что будет дальше. Пока всё получается, как нам хотелось", - цитирует Пейчиновича "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.