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Наиль Измайлов: задача "Спартака" в Лиге Европы? Победа в каждом матче

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов дал оценку результатам команды в первой части сезона.

"Руководство клуба оценивает эту часть сезона как очень насыщенную и интересную. Есть результат по итогам этой части сезона. Я считаю, что то промежуточное положение команды в турнирной таблице чемпионата России весьма неплохое для перспектив.

Задача в Лиге Европы? Победа в каждом матче и получение опыта в еврокубках. Команда давно не играла в еврокубках, поэтому надо набираться опыта и привыкать к этому уровню", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
Теги: Спартак
Сегодня, 01:12
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