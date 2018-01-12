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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" за день реализовал 10 584 билета на матч с "Атлетиком"
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о динамике продажи билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится на "Открытие Арене" 15 февраля (начало – 21.00 мск).
"По состоянию на сегодня, с момента открытия во второй половине 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, болельщиками выкуплено 10854 билета. Первые результаты говорят о том, что билеты на матч с "Атлетиком" пользуются отличным спросом у владельцев абонементов нашего клуба. Если сравнивать с продажами в первый день на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018, то продано билетов немногим меньше, чем на матч с "Ливерпулем" (11 223 билета за 1 день), и значительно больше, чем на матч с "Севильей" (5614 штук за первый день).
Если динамика продаж сохранится, то вероятнее всего количество билетов, доступных к покупке к этапу свободных продаж, останется или минимальным, или они вообще будут отсутствовать. И это еще раз наглядно продемонстрирует, что гарантией покупки билетов на еврокубки является наличие у наших болельщиков абонемента или карты болельщика", - цитирует Атаманенко "Спорт-Экспресс".
"По состоянию на сегодня, с момента открытия во второй половине 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, болельщиками выкуплено 10854 билета. Первые результаты говорят о том, что билеты на матч с "Атлетиком" пользуются отличным спросом у владельцев абонементов нашего клуба. Если сравнивать с продажами в первый день на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018, то продано билетов немногим меньше, чем на матч с "Ливерпулем" (11 223 билета за 1 день), и значительно больше, чем на матч с "Севильей" (5614 штук за первый день).
Если динамика продаж сохранится, то вероятнее всего количество билетов, доступных к покупке к этапу свободных продаж, останется или минимальным, или они вообще будут отсутствовать. И это еще раз наглядно продемонстрирует, что гарантией покупки билетов на еврокубки является наличие у наших болельщиков абонемента или карты болельщика", - цитирует Атаманенко "Спорт-Экспресс".
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