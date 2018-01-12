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"Спартак" за день реализовал 10 584 билета на матч с "Атлетиком"

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о динамике продажи билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится на "Открытие Арене" 15 февраля (начало – 21.00 мск).

"По состоянию на сегодня, с момента открытия во второй половине 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, болельщиками выкуплено 10854 билета. Первые результаты говорят о том, что билеты на матч с "Атлетиком" пользуются отличным спросом у владельцев абонементов нашего клуба. Если сравнивать с продажами в первый день на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018, то продано билетов немногим меньше, чем на матч с "Ливерпулем" (11 223 билета за 1 день), и значительно больше, чем на матч с "Севильей" (5614 штук за первый день).

Если динамика продаж сохранится, то вероятнее всего количество билетов, доступных к покупке к этапу свободных продаж, останется или минимальным, или они вообще будут отсутствовать. И это еще раз наглядно продемонстрирует, что гарантией покупки билетов на еврокубки является наличие у наших болельщиков абонемента или карты болельщика", - цитирует Атаманенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 21:52
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7
(3)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А я вот всё думаю, круче Марибора, или нет??

круче Апоэля не бывает
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Зависть плохая штука.

Так у него потому и червяк на аватаре


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (5)
online

Liberator,
Зависть плохая штука.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 22:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Гранд едет

Для них все гранды.
Регистрация: 3.04.2016
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тык это ж ЦКГ живет в "нефутбольной стране". А народная команда - в России. Кто-то сомневался, чтоль, что трибуны будут полными? Даже на матч говночашки.
Цитата: Blessing
А я вот всё думаю, круче Марибора

Явно не круче Бней Йегуды, которому запитеры дома отсасамбу сплясали


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:17) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Гранд едет

А я вот всё думаю, круче Марибора, или нет??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (7)
online

Гранд едет. Выиграет Спартак - его болелы обзовут "историей". Проиграет - скажут, что происки гнилого Питера с Газпромом.
Регистрация: 12.11.2007
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