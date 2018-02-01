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"Зенит" заявил Олега Шатова на плей-офф Лиги Европы
"Зенит" заявил 25 футболистов на плей-офф Лиги Европы.
Полный список заявленных выглядит следующим образом:
Вратари — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;
Защитники — Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;
Полузащитники — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;
Нападающие — Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
ФК "Зенит"
Полный список заявленных выглядит следующим образом:
Вратари — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;
Защитники — Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;
Полузащитники — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;
Нападающие — Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
ФК "Зенит"
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