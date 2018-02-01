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"Зенит" заявил Олега Шатова на плей-офф Лиги Европы

"Зенит" заявил 25 футболистов на плей-офф Лиги Европы.

Полный список заявленных выглядит следующим образом:

Вратари — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

Защитники — Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

Полузащитники — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;

Нападающие — Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

ФК "Зенит"
Теги: Шатов Зенит
Вчера, 23:32
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8
(1)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Правильное решение я считаю.



Совсем ты убогий, Манчини гондон просто,Шатова откровенно жаль , но и сам виноват выбрав деньги и такое дерьмо как Зенит
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на два матча получается?! sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 00:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не смогли сбагрить - и с доплатой никто не берет!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:59) #
  • -1
  •  (1)

Осталось место в заявке....по этому и заявили...Шатова и М.Кержакова....на этот период...но на сборы в первую команду не берут....значит не рассчитывают...при это Главным тренере.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильное решение я считаю.
Регистрация: 11.12.2017
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (2)

И опять он сидеть будет перед ЧМ... отпустили бы уже


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:41) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Бабурин, это хорошо. Анюков, непонятно? Панюкова, можно было и заявить.
Ну, это предварительный список.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ни-че-го не понимаю... anguished
Регистрация: 6.12.2014
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