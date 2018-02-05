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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гендиректор "Црвены Звезды": повышать меры безопасности на ЦСКА не будем, это стыдно
"Црвена Звезда" не будет увеличивать меры безопасности на домашнем матче Лиги Европы против московского ЦСКА, сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.
Традиционно болельщики "Црвены Звезды" имеют теплые отношения с фанатами московского "Спартака" - принципиальным соперником столичного ЦСКА. В понедельник коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян рассказал, что ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы.
"Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно. При этом со стороны "Црвены Звезды" будут приняты все необходимые меры безопасности.
Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться", - цитирует Терзича ТАСС.
Традиционно болельщики "Црвены Звезды" имеют теплые отношения с фанатами московского "Спартака" - принципиальным соперником столичного ЦСКА. В понедельник коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян рассказал, что ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы.
"Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно. При этом со стороны "Црвены Звезды" будут приняты все необходимые меры безопасности.
Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться", - цитирует Терзича ТАСС.
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