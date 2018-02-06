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Массимо Каррера: "Атлетик" – сильная команда, но это не "Боруссия" или "Арсенал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил предстоящего соперника по 1/16 финала Лиги Европы - "Атлетик" из Бильбао.

"Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. "Атлетик" – сильная команда, хотя не настолько, как "Боруссия" или "Арсенал". И всё же нам будет очень тяжело. Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими.

Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная", - передает слова Карреры "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак Атлетик
Сегодня, 11:05
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№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:07) #
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и не Ливерпуль!!! joy
Регистрация: 11.02.2017
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