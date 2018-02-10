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Нападающий "Црвены Звезды": думаю, наша команда лучше ЦСКА

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боакье оценил силу ЦСКА в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 13 февраля.

"Только Бог знает, смогу ли я сыграть в первом матче. Я все ещё испытываю боль, но надеюсь успеть восстановиться к игре. Однако пока не могу сказать ничего конкретного.

Думаю, наша команда лучше ЦСКА. Уважаю каждого соперника, в том числе и ЦСКА, но им предстоит выступить на нашем стадионе перед нашими болельщиками. Посмотрим, смогут ли они нас удивить.

Не стоит забывать, что у ЦСКА есть опыт матчей с "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", но мы смотрим на себя и верим в свои силы. Надеюсь, выйдем победителями по итогам 180 минут противостояния. Со мной или без меня – это не имеет значения", - цитирует Боакье "Чемпионат" со ссылкой на Novosti.rs.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 10:17
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