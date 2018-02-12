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Владимир Пономарёв: думаю, ЦСКА обыграет "Црвену Звезду" со счетом 2:0

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

"Я смотрел контрольный матч этой команды с "Зенитом". Она проиграла питерцам 0:1. Меня игра сербов не впечатлила. Считаю, что наша команда может играть с ними не просто на равных, а побеждать. Все-таки состав у нас стабилизировался, футболисты поправились, оборона в порядке. Плюс Муса пришел в нападение. Это очень здорово, потому что он обязательно поможет армейцам. Я несколько раз видел его в контрольных матчах. Скорость у него хорошая, желание играть есть, потому что он долго сидел на лавке. Муса очень хочется на поле и опять проявить себя. Думаю, что армейцы выиграют во вторник со счетом 2:0", - приводит слова Пономарева "Евро-футбол.ру"
Теги: Пономарев ЦСКА Црвена Звезда
Вчера, 22:15
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