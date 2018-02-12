Роберто Манчини: "Зенит" в матче с "Селтиком" будет играть на победу

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что питерцев ждет сложная и интенсивная игра.– Помню невероятную атмосферу в Глазго – против "Селтика" всегда тяжело играть, шотландская команда действует агрессивно, настойчиво, встречи получаются сложными. Чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. "Зенит" не играл официальных матчей с декабря – и это может стать проблемой. Но мы сделаем все, чтобы это не сказалось на итоговом результате.– Безусловно, ничья лучше поражения. Мы будем стремиться показать наш лучший футбол – как и "Селтик". У шотландцев отличный тренер, но мы будем играть на победу.– Когда мы начали борьбу там, я сразу сказал, что выйти из группы будет сложно, у нас сильные соперники – "Реал Сосьедад" и "Русенборг". Но мы отлично показали себя – набрали 16 очков, забили больше всех на групповом этапе. Впереди сложный путь – все соперники опытны и мастеровиты, – но сейчас мы сфокусированы на "Селтике".– Это нормальная практика в футболе, когда команда посылает своих представителей на разведку противника. Мы сделали то же самое, просто раньше – Анджело Грегуччи из моего тренерского штаба ездил в Шотландию, так что сведений о "Селтике" у нас достаточно.– В составе "Селтика" из-за повреждений не будет нескольких ключевых игроков. Это большое преимущество для "Зенита"?– Я бы не сказал, что они потеряли много важных футболистов. Могу вас заверить – на рисунке их игры это не сказалось. Нас ждет сложная и интенсивная игра.