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Роберто Манчини: "Зенит" в матче с "Селтиком" будет играть на победу

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что питерцев ждет сложная и интенсивная игра.

– Вы играли против "Селтика" несколько лет назад, когда были тренером "Интера". Что вы помните о тех матчах?

– Помню невероятную атмосферу в Глазго – против "Селтика" всегда тяжело играть, шотландская команда действует агрессивно, настойчиво, встречи получаются сложными. Чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. "Зенит" не играл официальных матчей с декабря – и это может стать проблемой. Но мы сделаем все, чтобы это не сказалось на итоговом результате.

– Ничья в Глазго станет для вас хорошим результатом?

– Безусловно, ничья лучше поражения. Мы будем стремиться показать наш лучший футбол – как и "Селтик". У шотландцев отличный тренер, но мы будем играть на победу.

– Насколько для "Зенита" важна Лига Европы?

– Когда мы начали борьбу там, я сразу сказал, что выйти из группы будет сложно, у нас сильные соперники – "Реал Сосьедад" и "Русенборг". Но мы отлично показали себя – набрали 16 очков, забили больше всех на групповом этапе. Впереди сложный путь – все соперники опытны и мастеровиты, – но сейчас мы сфокусированы на "Селтике".

– На матче против "Марибора" присутствовал аналитик "Селтика". Будете ли вы отправлять кого-то в Глазго для сбора информации?

– Это нормальная практика в футболе, когда команда посылает своих представителей на разведку противника. Мы сделали то же самое, просто раньше – Анджело Грегуччи из моего тренерского штаба ездил в Шотландию, так что сведений о "Селтике" у нас достаточно.

– В составе "Селтика" из-за повреждений не будет нескольких ключевых игроков. Это большое преимущество для "Зенита"?

– Я бы не сказал, что они потеряли много важных футболистов. Могу вас заверить – на рисунке их игры это не сказалось. Нас ждет сложная и интенсивная игра.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Селтик Зенит
Вчера, 23:15
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(0)
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
меня терзают смутные сомнения sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:46) #
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  •  (2)

Еще бы с Селтиком не на победу играли
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:23) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Селтик сильней Динамо СПб? smile Тогда сразу в очко играй


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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