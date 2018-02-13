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Ричмонд Боакье может не сыграть с ЦСКА

Участие нападающего сербской "Црвены Звезды" Ричмонда Боакье в предстоящем матче Лиги Европы с московским ЦСКА остается под вопросом, сообщил главный тренер белградского клуба Владан Милоевич.

"Команда не испытывает проблем с травмированными игроками, однако участие Боакье под вопросом, решение по нему будет принято после сегодняшней тренировки. Другие игроки, как говорится, голодны до игры и уже не могут дождаться начала встречи", - цитирует Милоевича ТАСС.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 00:13
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