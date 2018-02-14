Новости партнеров

Ахмед Муса стал худшим игроком матча "Црвена Звезда" - ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал худшим игроком матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0) по версии InStat (InStat Index – 174).

Нигериец выиграл всего три единоборства из 14 (21,4% - самый низкий показатель среди игроков обеих команд), совершил больше всех потерь (12), ни разу не вступил в отбор, а два удара и два острых паса стали неточными.

В то же время полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал лучшим игроком встречи по версии InStat (InStat Index – 275). Израильтянин совершил больше всех ТТД (147) с невысокой долей брака (12%), а также стал лидером по количеству перехватов на чужой половине поля (7), количеству точных передач в штрафную (8) и точных острых пасов (2).

Футболисты ЦСКА в матче с "Црвеной Звездой" превзошли соперников в силовой борьбе. "Армейцы" выиграли 54,8% единоборств. На групповом этапе ЛЧ этот показатель у ЦСКА составлял 47,8%.

Чемпионат
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 11:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(4)
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Opioman
да какая-то очень надуманная статистика. Типа, пытаешься обострять - вероятно будешь худшим. Катаешь мяч поперек поля - будешь лучшим.

Это не надуманная статистика, так она и считается по-тупому. Как итог защитники и опорники становятся лучшими распасовщиками в команде с запредельной точностью передач, если конечно своим в состоянии пас отдать. Те кто обостряет игру априори будет с херовым КПД в передачах. Но вот процент выигранных единоборств просто страшный у Мусы, хотя с другой стороны он не силовой же форвард, а форвард типа бей-беги...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
А как ослы надрачивали. Не зря он в Лестере на бенче прозябал.

решил по одному матчу сделать выводы? ну в принципе это очень даже по-свински

Цитата: Barmaley
В футбол играла только Црвенаа Звезда.

ты точно матч смотрел? в какой футбол они играли?без мяча весь матч сидели


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (6)

Реальный счет 0:0. Муса-0; Витиньо-0; Дзагоев - 0; Головин -1; Акинфеев -5. В футбол играла только Црвенаа Звезда. Если бы не Акинфеев, труба дело у ЦСКА. И это костяк сборной России.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (5)

да какая-то очень надуманная статистика. Типа, пытаешься обострять - вероятно будешь худшим. Катаешь мяч поперек поля - будешь лучшим.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Из стойл - хоровое пение: "По*уй, пляшем!"
Купили негатив ос-лыжника... Фуф-лыжника...


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
А как ослы надрачивали. Не зря он в Лестере на бенче прозябал.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.