Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что единственной проблемой российского клуба в матче 1/6 финала Лиги Европы против "Селтика" станет то, что игра с шотландцами станет первой официальной в этом году.– Здесь всегда непросто. "Селтик" поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.– Это может быть проблемой, да, но "Селтик" всегда выступает на хорошем уровне. Всегда ходило много разговоров по поводу того, что "Селтик" мог бы выступать в английской премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.