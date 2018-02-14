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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (10)
"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (10)
Вчера, 23:49
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
Вчера, 23:34
Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго (1)
Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго (1)
Вчера, 23:27
Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
Вчера, 23:17
Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Вчера, 23:06
Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео) (2)
Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео) (2)
Вчера, 22:27
Сердар Таски: "Спартак" предвкушает встречу с "Атлетиком" (1)
Сердар Таски: "Спартак" предвкушает встречу с "Атлетиком" (1)
Вчера, 22:18
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"Тюмень" выиграла у "Арарата" в Кубке ФНЛ
Вчера, 22:10
Криштиану Роналду - в старте "Реала" на игру с "ПСЖ" (6)
Криштиану Роналду - в старте "Реала" на игру с "ПСЖ" (6)
Вчера, 21:46
Кришито Кришито: "Селтик" - серьезный соперник, но "Зенит" достаточно силен, чтобы его пройти (1)
Кришито Кришито: "Селтик" - серьезный соперник, но "Зенит" достаточно силен, чтобы его пройти (1)
Вчера, 21:34
Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Вчера, 21:24
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
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Юрий Семин: победит тот, кто завтра будет лучше готов (1)
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Миха Мевля: надеемся, что пройдем в 1/8 финала Лиги Европы (1)
Миха Мевля: надеемся, что пройдем в 1/8 финала Лиги Европы (1)
Вчера, 20:11
Брендан Роджерс: многие ждут от нас победы, но нам противостоит очень серьезная команда
Брендан Роджерс: многие ждут от нас победы, но нам противостоит очень серьезная команда
Вчера, 19:13
Сердар Таски: хороших дней в "Спартаке" было много, но лучший – тот, когда стали чемпионами
Сердар Таски: хороших дней в "Спартаке" было много, но лучший – тот, когда стали чемпионами
Вчера, 18:48
"Урал" разгромил "Спартак-2" (4)
"Урал" разгромил "Спартак-2" (4)
Вчера, 18:17
"Атлетик" гуляет по Москве перед игрой со "Спартаком" (4)
"Атлетик" гуляет по Москве перед игрой со "Спартаком" (4)
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Антифашистские группировки фанатов "Атлетика" проведут демонстрации против болельщиков "Спартака" (50)
Вчера, 18:05
Денис Глушаков: мы после паузы, отсутствие соревновательной практики меня беспокоит (5)
Денис Глушаков: мы после паузы, отсутствие соревновательной практики меня беспокоит (5)
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Вчера, 17:29
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Эбуэ Куасси: "Зенит" - топ-клуб по меркам России (7)
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Благотворительная организация просит "Ростов" вернуть перечисленные 330 миллионов рублей (4)
Благотворительная организация просит "Ростов" вернуть перечисленные 330 миллионов рублей (4)
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Умару Эмбало может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" (1)
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"Зенит" прилетел в Глазго на матч с "Селтиком" (2)
"Зенит" прилетел в Глазго на матч с "Селтиком" (2)
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Александр Танцюра: "Анжи" при покупке игроков старался учитывать будущие требования РФС
Александр Танцюра: "Анжи" при покупке игроков старался учитывать будущие требования РФС
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Массимо Каррера: готов тренировать "Спартак", даже если там будут играть одни москвичи (видео) (8)
Массимо Каррера: готов тренировать "Спартак", даже если там будут играть одни москвичи (видео) (8)
Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прибыл в расположение клуба в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".
"Иванович прилетел в Глазго из Петербурга и присоединился к команде", - говорится в твиттере петербургской команды.
"Иванович прилетел в Глазго из Петербурга и присоединился к команде", - говорится в твиттере петербургской команды.
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