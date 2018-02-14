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Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прибыл в расположение клуба в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

"Иванович прилетел в Глазго из Петербурга и присоединился к команде", - говорится в твиттере петербургской команды.
Теги: Иванович Зенит
Вчера, 23:34
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№1 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 01:07) #
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Болеет за:
«МЮ»
Ну да, глаза продрал и присоединился...дай Бог поможет...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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