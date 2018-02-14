Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прибыл в расположение клуба в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика"."Иванович прилетел в Глазго из Петербурга и присоединился к команде", - говорится в твиттере петербургской команды.