Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Жан-Виктор Макенго: матч с "Локомотивом" - это нечто особенное

Полузащитник "Ниццы" Жан-Виктор Макенго высказался перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

"Это большая игра. Мотивация огромная. Как всегда, но, может быть, немного больше, потому что еврокубки – нечто особенное. Двойное противостояние с матчами дома и на выезде – у вас нет права на ошибку, и это еще более стимулирует.

Четверг будет сложным, а потом надо будет играть на выезде в сложных условиях. Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти в плей-офф как можно дальше", - передает слова Макенго "СЭ" со ссылкой на пресс-служба "Ниццы".
Теги: Ницца Локомотив
Сегодня, 12:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.