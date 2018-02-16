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Юрий Сёмин: не считаю, что "Локомотив" уже прошёл дальше

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Ниццей" (3:2) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

– Вы переживали после первых 30 минут матча?

– Мы никогда не должны терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после всех ошибок в первом тайме они собрались, и показали интересный футбол во втором тайме. Мы сделали тактические изменения, которые сработали

– Пенальти перед перерывом – поворотный момент матча?

– Во втором тайме нам стало проще. Это был наш первый официальный матч за два месяца. Нам было сложно сразу влиться в игру. Но мы довольны тем, как вернулись в матч.

– Как считаете, вы уже прошли в следующий раунд?

– Конечно, нет. "Ницца" – очень хорошая и боевая команда.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив Ницца
Сегодня, 00:17
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№3 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Рубин»
Палыч с победой!!! Не зря говорят про старого коня который борозду не испортит
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
потому что после всех ошибок в первом тайме они собрались,

Ошибка была только одна - выход на поле Виталия, который привез первый гол и мог привезти еще один. В целом сыграли надежно, а когда забрали себе мяч и особенно с выходом Джеффа еще и красиво. Ницца могла расчитывать только на контратаки, ну и судейка им помог с пенальти на Пейчи. Нам же явный пенальти во втором тайме зажал, сволочь.
Надеюсь, дома будет полегче, броня наша крепка и контратаки быстры. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Старый воин - мудрый воин) он им спасибо скажет, потом вставит, потом расскажет как надо правильно, а перед матчем скажет что они могут вообще разорвать эту самую Ниццу))
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
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