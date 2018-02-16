Юрий Сёмин: не считаю, что "Локомотив" уже прошёл дальше

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Ниццей" (3:2) в первом матче 1/16 Лиги Европы.– Мы никогда не должны терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после всех ошибок в первом тайме они собрались, и показали интересный футбол во втором тайме. Мы сделали тактические изменения, которые сработали– Во втором тайме нам стало проще. Это был наш первый официальный матч за два месяца. Нам было сложно сразу влиться в игру. Но мы довольны тем, как вернулись в матч.– Конечно, нет. "Ницца" – очень хорошая и боевая команда.