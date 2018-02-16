Евгений Кафельников: 40 тысяч пришли сегодня, а получили ноль эмоций и троллинг от коней, бомжей и лохомотов

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в твиттере прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3)."40 тысяч пришли сегодня,а получили ноль эмоций и троллинг от коней,бомжей и лохомотов", – написал теннисист.