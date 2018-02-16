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Евгений Кафельников: 40 тысяч пришли сегодня, а получили ноль эмоций и троллинг от коней, бомжей и лохомотов

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в твиттере прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).

"40 тысяч пришли сегодня,а получили ноль эмоций и троллинг от коней,бомжей и лохомотов", – написал теннисист.
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 00:24
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(1)
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Вот они болелы хрюшек: Алкаш-стихоплёт,Тупица из дурдома-2,Теннисист-быдло

А Генку Орлова ты как обычно тихо забыл? smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:41) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Иди ты накуй, ракетка *овна из прошлого. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: Яamon (Сегодня, 01:24) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
панов, кафельников - одного поля ягоды. по одной извилине и необоснованный гонорок. типичный представители инородной
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
Позорник.. Уровень быдланов с этого сайта

Да уж... уровень не библиотеки или филармонии...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: MIG Piter (Сегодня, 01:03) #
  • +1
  •  (3)

Позорник.. Уровень быдланов с этого сайта


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№11 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 00:56) #
  • +4
  •  (6)

Женя.........ты Дурак?


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 00:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Спивается eблaн...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 00:52) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
вафля, держись...попоболь пройдет и опять будешь радостно похрюкивать, мечтая о шампиньенстве


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011 [жалоба]
№8 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 00:44) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ипать он опустился... Типичная свинья. Оскотинился.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:42) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Оспартачился ты, Женя...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 00:41) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дочка кафелю в чефир таблеток своих подбросила....
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:39) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Вот они болелы хрюшек: Алкаш-стихоплёт,Тупица из дурдома-2,Теннисист-быдло.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 00:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ещё дед с карпом пусть выскажутся...... лохомоты .обидно, как то ...нет?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:37) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
Лохомоты сегодня играли на стадионе "Открытие".


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: trachok (Сегодня, 00:31) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
а казалось, куда уж ниже?
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:29) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Иди болей за енисей и за оленя


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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