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Массимо Каррера: мы совершили три ошибки - и нам забили три мяча

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал домашнее поражение от "Атлетика" (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы допустили ряд индивидуальных ошибок. Когда допускаешь подобные ошибки, играя против такого нападающего, как Адурис, он забивает. Мы совершили три ошибки — и нам забили три мяча.

Мне не показалось, что мы играли так же, как на зимних сборах. Мы сыграли хорошую игру, забили мяч, но допустили ошибки и поплатились за них. "Атлетик" – хорошая команда. Мы довольно хорошо держались, у нас были шансы забить, но нас наказали ошибки.

Пасы назад – не попытка играть в контроль мяча. Но когда игроки не предупреждают друг друга о приближающихся соперниках, они вынуждены отдавать назад.

Я разозлился на Фернандо, потому что он разыгрывал штрафные у наших ворот. Это мог делать и вратарь. Мы работаем над стандартами, но очень сложно что-то сделать, когда соперник обороняется вдесятером. Мы хотели сыграть осторожно, но, если совершаешь ошибки, следует наказание", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Атлетик
Сегодня, 00:43
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(1)
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 01:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цитата: kuzz
А вот за слив говночашки Димона убрали, интересно дядя Федя как отреагирует

А как ты хочешь ? Что бы Карерру убрали , Аленя вернули ? Не истери , при очень неплохой игре получили три из трёх из за двух клоунов , Реброва и Кутепова . Всё пропало ? В ЛЕ - да , а кто то на победу в ней рассчитывал ? Обтекаем , к ЧР - готовы однозначно . Ребров пусть целует тополя в Тарасовке , или лавки на автобусной остановке . Кутепов должен выйти завтра на тренировку в 5 утра с синяками под глазами и отпечатками бутс на жопе .

Ты не понял мой посыл, я вообще спокоен как удав - 35 лет за Спартак и не такое видел, вопрос как Федун проглотит этот конфуз. Каррера как тренер для внутреннего пользования хорош, но на Европе нулевый с непонятной логикой, и большой вопрос по защите как к тренеру этой самой защиты, а очень хочется увидеть не очередной просер на международной арене, а хотя бы достойную игру с командами второго, третьего уровня
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:03) #
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online

зачем в первом тяжелейшем официальной игре ставить вратаря из резерва
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
А вот за слив говночашки Димона убрали, интересно дядя Федя как отреагирует

А как ты хочешь ? Что бы Карерру убрали , Аленя вернули ? Не истери , при очень неплохой игре получили три из трёх из за двух клоунов , Реброва и Кутепова . Всё пропало ? В ЛЕ - да , а кто то на победу в ней рассчитывал ? Обтекаем , к ЧР - готовы однозначно . Ребров пусть целует тополя в Тарасовке , или лавки на автобусной остановке . Кутепов должен выйти завтра на тренировку в 5 утра с синяками под глазами и отпечатками бутс на жопе .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:50) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так сделай выводы и убери этих ошибал из команды.. Ну сколько можно терпеть Реброва и его голы? А кутепова отдац в аренду в амкар.. Мож там из парикмакера сделают защитника типо Джики!


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:49) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот за слив говночашки Димона убрали, интересно дядя Федя как отреагирует
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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