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Мануэл Фернандеш повторил достижение Кержакова и Джанашии

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) забил 3 мяча.

Этот хет-трик стал для португальца вторым в составе железнодорожников в еврокубках. Ранее хавбек забивал 3 гола в ворота чешского "Злина" на групповом этапе.

Фернандеш стал третьим игроком российской команды, которому удалось сделать два хет-трика. Ранее это были Александр Кержаков ("Зенит") и Заза Джанашия ("Локомотив").

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 01:06
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№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Ману красавчик!! И почему он у Черевченко вне футбола был?? Загадка...

Поэтому что Червиченко так сказала Тетя Оля) она Ману недолюбливала. Говорила что он мерзкий тип


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 01:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ману красавчик!! И почему он у Черевченко вне футбола был?? Загадка...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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