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Наставник "Атлетика": такой соперник – это грозная сила, было сложно

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда после победы в матче 1/16 финала Лиги Европы над "Спартаком" (3:1) отметил, что его команда четко выполнила план на игру.

"Все сложилось очень удачно для нас. И в целом все получилось именно так, как мы и планировали. Ждали, что "Спартак" будет с первых минут много атаковать. Такой соперник – это грозная сила, было сложно, тем более на таком стадионе. Но мы выдержали давление и добились своего. Конечно, я доволен. Мы приезжали именно за победой. И с самого начала были настроены решительно.

Спасибо ребятам за такой матч! В последнее время у нас многое не получалось, результаты были так себе. И я надеюсь, этот матч поможет нам вернуться на победные рельсы. Главное теперь не расслабляться. 3:1 – хороший счет. Но перед матчем в Бильбао важно помнить: в футболе бывает всякое", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Атлетик Спартак
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