Роберто Манчини: за 90 минут мы сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Селтика" (0:1) отметил, что его не устроила работа нападающих.- Знали, что матч будет сложным, - заявил Манчини. - Для нас это была первая официальная игра спустя два месяца, а "Селтик" играет каждую неделю. Причины поражения? Первая - "Селтик" забил, а мы нет.- Соперник перестраивался со схемы 3-5-2 на 3-4-3, это было тяжело.- Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибка, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.- Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.- Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут мы сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно.