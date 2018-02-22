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Евгений Гинер и Сергей Иванов поздравили ЦСКА с выходом в 1/8 финала Лиги Европы

Президент ЦСКА Евгений Гинер и специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов зашли в раздевалку ЦСКА и поздравили команду с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, "армейцы" по сумме двух матчей обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счётом 1:0.

Теги: Гинер ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 00:02
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