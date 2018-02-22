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Организатор митинга в Бильбао: мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты

В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" по улицам Бильбао двинулась колонна митингующих против присутствия в городе ультраправых фанатов российской команды. В акции участвуют несколько сотен человек. Они маршируют, выкрикивая лозунги.

- Мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города, - сказал российским журналистам организатор по имени Кепа.

- С чего вы взяли, что фанаты "Спартака" - нацисты?

- А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас - левые и антифашистские. А у спартаковских - правые, и это не секрет.

- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

- Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать - не выйдет! Это наш долг.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 00:20
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(1)
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 02:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Они на провокацию вышли походу,спартачи не ведитесь!щас в европе против нас борьба,олимпиада как пример.А этих афашников могли проплатить специально для этих акций.С 2000ых годов нигде не слышал что болелы Спартака нацисты)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 01:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avlasov1981
какие накуй нацисты, пол команды негров по полю бегает

Говорят у Адриано на спине тоже есть белая свастика, как у потомственного арийца. bowtie bowtie
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№5 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 00:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
какие накуй нацисты, пол команды негров по полю бегает laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 00:48) #
  • -2
  •  (2)

anonymous,
Не-е-ет! Это правильные нацисты! Им нужно подлизывать.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Идите в задницу.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Больные люди...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:22) #
  • +3
  •  (7)

чёт баски совсем ипанулись, а если бы к ним Динамо Киев приезжал, то бы баррикады строили
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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