Организатор митинга в Бильбао: мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты

В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" по улицам Бильбао двинулась колонна митингующих против присутствия в городе ультраправых фанатов российской команды. В акции участвуют несколько сотен человек. Они маршируют, выкрикивая лозунги.- Мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города, - сказал российским журналистам организатор по имени Кепа.- А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас - левые и антифашистские. А у спартаковских - правые, и это не секрет.- Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать - не выйдет! Это наш долг.