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Российские клубы побили рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон

По итогам выступления российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы сумма коэффициентов УЕФА российских клубов за сезон-2017/18 увеличилась до 11,6 баллов.

Это рекордный показатель для российского футбола. Лучший результат команд из РФПЛ до этого – 11,5 очков в сезоне-2015/16.

По этому показателю в нынешнем сезоне Россия опережает Португалию (8,666), Францию (9,333) и Германию (7,714).

Sports.ru
Теги: Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
Сегодня, 02:08
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