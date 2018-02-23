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Массимо Каррера: вылет из Лиги Европы может быть нам на руку

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Атлетиком" (2:1) прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

"Вылет из Лиги Европы может быть нам на руку, но все зависит от следующих матчей. Если мы будем подходить так, как к сегодняшнему матчу, то мы поборемся.

Я рад, как выступила команда, доволен, что мы победили, постарались перевернуть результат предыдущего матча, все было позитивно, кроме результата", - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера Спартак Атлетик
Сегодня, 02:09
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№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:25) #
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online

Цитата: Manchester United
Все правильно Массимо,пусть бомжекони с дрезиной там убиваются

Все эти разговоры про "теперь мы у себя жару дадим", ерунда.. Если в защите такой бардак останется, то тяжело будет и с условным Амкаром.. Кутепов сегодня просто все мячи тупо выносил за пределы поля и это кандидат в сборную! Ещенко с Комбариком атаку поддерживали нормально, но традиционно со своими защитными функциями не справлялись.. В атаке всё хорошо вроде, но с такой обороной ловить нечего, Селихов один не справится..
Массимо накосячил с составом в первой игре, так и скажи! Жаль не взяли в центр ещё защитника, небось Петкович будет играть в центре, пипец..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Может вылет из РПЛ вам тоже будет на руку?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:17) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Все правильно Массимо,пусть бомжекони с дрезиной там убиваются,мы им тоже подбросили в копилку евроочков,хватит с них и этого,у нас есть дела поважнее чем вылеты в условной 1/8 или 1/4,пусть радуются
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это заразно, одним словом.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: junga Сочи (Сегодня, 02:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
За что он побороться хочет, вылетев оттуда, где только и надо бороться! За кр и чр, это его главные цели?


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 02:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слова истинного терпилы.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 02:12) #
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  •  (3)
online

из его слов исходит, если бы прошли, то было б всё куёво, мда
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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