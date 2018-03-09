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Ведран Чорлука: если честно, "Атлетико" лучше нас

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал поражение от испанского "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Спасибо тренеру, что поставил меня. Было трудно и мне после 11 месяцев без футбола, и нам как команде. Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили. Если честно, то "Атлетико" лучше нас, это сильная команда. Шансов немного", - цитирует Чорлуку "Спорт-Экспресс".
Теги: Чорлука Атлетико Локомотив
Сегодня, 00:16
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(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили.


Ведран, ошибок было намного больше и слава богу, что Мадрид нас за это не наказал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Небо и земля.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:12) #
  • +1
  •  (1)

Ведран, хоть и честно, но так говорить нельзя. Атлетико не лучше, просто вы не привыкли играть в постоянном давлении, как в испанском, немецком, или английском чемпионатах
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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