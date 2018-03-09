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Франция увеличила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

На данный момент общий коэффициент России составляет 52,382 балла. С этим показателем она продолжает располагаться на шестом месте. На этой неделе все три российских клуба потерпели поражение в матчах 1/8 финала Лиги Европы: ЦСКА уступил "Лиону", "Локомотив" проиграл "Атлетико", а "Зенит" потерпел поражение от "РБ Лейпциг".

Франция, которая находится на пятом месте в рейтинге, увеличила отрыв от России. Теперь в ее активе 54,915 балла. Среди трех французских клубов, которые играют в еврокубках, два одержали победы: "Лион" обыграл ЦСКА, а "Марсель" выиграл у «Атлетика» в 1/8 финала Лиги Европы. "ПСЖ" потерпел поражение от мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ТАСС
Сегодня, 01:56
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