Новости партнеров

Владислав Игнатьев: "Атлетико" был лучше "Локомотива", поэтому и победил

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от "Атлетико" со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы пытались не пропустить в начале матча, потом соперник разыгрался. Ну и мы плохо начали второй тайм - сразу же пропустили. Вы видели, как при потере мяча "Атлетико" здорово возвращал его себе, так соперник забил нам второй гол.

Понравилось, как "Атлетико" действовал в целом, как игроки соперника сразу выступали в прессинг. Они были лучше, поэтому победили. Думаю, это самый сильный наш соперник в сезоне", - цитирует Игнатьева Sport24.
Теги: Игнатьев Локомотив Атлетико
Сегодня, 02:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.