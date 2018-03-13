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Владислав Игнатьев: "Атлетико", пожалуй, самый сложный противник в карьере

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался относительно первого матча с "Атлетико" (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Атлетико" просто объективно был лучше, поэтому победил. В этот раз так сложилось, что мы проиграли, но нам противостоял очень сильный оппонент. Не зря они занимают второе место в клубном рейтинге УЕФА. Думаю, это наш самый сильный соперник в этом сезоне.

"Атлетико", пожалуй, самый сложный противник в карьере. С такими сильными командами редко приходилось играть. Помню, участвовал в матче против "Валенсии" в Лиге Европы, когда выступал в составе "Кубани". Но "Атлетико", безусловно, стоит особняком", - цитируют Игнатьева "Известия".
Теги: Игнатьев Атлетико Локомотив
Сегодня, 09:55
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№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Сант-галлен, Кошице, 0-7, 1-18 видимо кое кто с маленьким свинным мозгом забыл.


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Never cared for what they do
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But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
а как же гранды мирового футбола, такие как Аполлон, Зюльте- Варегем, швейцарско-пердивная Лозанна, которые Локомотив тоже не смог пройти ?

Ну ты и пургу гонишь, просто бред
Игнатьев говорит про себя. С этими командами он никогда не играл.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а как же гранды мирового футбола, такие как Аполлон, Зюльте- Варегем, швейцарско-пердивная Лозанна, которые Локомотив тоже не смог пройти ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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