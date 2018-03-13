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Юрий Семин: сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Мадрид, раздевалка "Ванда Метрополитано". Никогда такого не видел. Сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них.

Болельщики, приходите! Будет сложно и нам нужна ваша поддержка!" – написал Семин.

Теги: Семин Симеоне Гвардиола
Сегодня, 23:24
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№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ага и есть Зидан, который еще не понял, какого он направления, но два года подряд всех натягивал)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зато хамит, как (вырезано цензурой)...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: baden69 (Сегодня, 23:26) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Есть еще направление Манчини! Он сам не понимает во что хочет играть...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
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