Юрий Семин: сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико"."Мадрид, раздевалка "Ванда Метрополитано". Никогда такого не видел. Сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них.Болельщики, приходите! Будет сложно и нам нужна ваша поддержка!" – написал Семин.