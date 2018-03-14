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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".
– Часть вашей тренировки прошла в тренажерном зале. Все ли футболисты в порядке?
– Это мы посмотрим еще в течение следующего дня. В зависимости от результатов определим состав.
– Что вас волнует накануне матча, в котором по большому счету все уже решено?
– Меня всегда что-то заботит, тем более, это кубковая игра, где есть своя специфика. Уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, а на стадионе будет особая атмосфера. Постараемся показать футбол, за который нас полюбили.
– Наблюдая за победой "Севильи" в Манчестере, не возникло сожаления, что вам приходится выступать в Лиге Европы?
– Мои мысли заняты только моей командой и стоящей перед ней задачами. Меня заботит только каждый следующий матч.
– Как в целом "Атлетико" относится к Лиге Европы?
– Как я уже сказал, для нас важны все матчи. Одинаково относимся ко всем турнирам. И хотя в Лиге Европы есть отличная возможность завоевать трофей, остальные турниры также имеют для нас значение.
– С учетом большой армии российских болельщиков у Фернандо Торреса нет ли желания выпустить его с первых минут?
– У него высокие шансы появиться на поле – как и у всех, кто приехал с нами в Москву.
– Разве не он должен занять место травмированного Диего Косты?
– С Костой все в порядке, он восстанавливается и отлично работает. Что же касается Торреса, то повторюсь – его шансы выйти на поле высоки.
– Считаете ли "Атлетико" фаворитом турнира?
– Мы стараемся не загадывать так далеко. Задача определить фаворитов лежит на вас – журналистах, экспертах, телевизионщиков. Мы же должны выходить на поле и играть.
Матч ТВ
– Часть вашей тренировки прошла в тренажерном зале. Все ли футболисты в порядке?
– Это мы посмотрим еще в течение следующего дня. В зависимости от результатов определим состав.
– Что вас волнует накануне матча, в котором по большому счету все уже решено?
– Меня всегда что-то заботит, тем более, это кубковая игра, где есть своя специфика. Уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, а на стадионе будет особая атмосфера. Постараемся показать футбол, за который нас полюбили.
– Наблюдая за победой "Севильи" в Манчестере, не возникло сожаления, что вам приходится выступать в Лиге Европы?
– Мои мысли заняты только моей командой и стоящей перед ней задачами. Меня заботит только каждый следующий матч.
– Как в целом "Атлетико" относится к Лиге Европы?
– Как я уже сказал, для нас важны все матчи. Одинаково относимся ко всем турнирам. И хотя в Лиге Европы есть отличная возможность завоевать трофей, остальные турниры также имеют для нас значение.
– С учетом большой армии российских болельщиков у Фернандо Торреса нет ли желания выпустить его с первых минут?
– У него высокие шансы появиться на поле – как и у всех, кто приехал с нами в Москву.
– Разве не он должен занять место травмированного Диего Косты?
– С Костой все в порядке, он восстанавливается и отлично работает. Что же касается Торреса, то повторюсь – его шансы выйти на поле высоки.
– Считаете ли "Атлетико" фаворитом турнира?
– Мы стараемся не загадывать так далеко. Задача определить фаворитов лежит на вас – журналистах, экспертах, телевизионщиков. Мы же должны выходить на поле и играть.
Матч ТВ
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