Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".– Это мы посмотрим еще в течение следующего дня. В зависимости от результатов определим состав.– Меня всегда что-то заботит, тем более, это кубковая игра, где есть своя специфика. Уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, а на стадионе будет особая атмосфера. Постараемся показать футбол, за который нас полюбили.– Мои мысли заняты только моей командой и стоящей перед ней задачами. Меня заботит только каждый следующий матч.– Как я уже сказал, для нас важны все матчи. Одинаково относимся ко всем турнирам. И хотя в Лиге Европы есть отличная возможность завоевать трофей, остальные турниры также имеют для нас значение.– У него высокие шансы появиться на поле – как и у всех, кто приехал с нами в Москву.– С Костой все в порядке, он восстанавливается и отлично работает. Что же касается Торреса, то повторюсь – его шансы выйти на поле высоки.– Мы стараемся не загадывать так далеко. Задача определить фаворитов лежит на вас – журналистах, экспертах, телевизионщиков. Мы же должны выходить на поле и играть.