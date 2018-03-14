Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

– Часть вашей тренировки прошла в тренажерном зале. Все ли футболисты в порядке?

– Это мы посмотрим еще в течение следующего дня. В зависимости от результатов определим состав.

– Что вас волнует накануне матча, в котором по большому счету все уже решено?

– Меня всегда что-то заботит, тем более, это кубковая игра, где есть своя специфика. Уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, а на стадионе будет особая атмосфера. Постараемся показать футбол, за который нас полюбили.

– Наблюдая за победой "Севильи" в Манчестере, не возникло сожаления, что вам приходится выступать в Лиге Европы?

– Мои мысли заняты только моей командой и стоящей перед ней задачами. Меня заботит только каждый следующий матч.

– Как в целом "Атлетико" относится к Лиге Европы?

– Как я уже сказал, для нас важны все матчи. Одинаково относимся ко всем турнирам. И хотя в Лиге Европы есть отличная возможность завоевать трофей, остальные турниры также имеют для нас значение.

– С учетом большой армии российских болельщиков у Фернандо Торреса нет ли желания выпустить его с первых минут?

– У него высокие шансы появиться на поле – как и у всех, кто приехал с нами в Москву.

– Разве не он должен занять место травмированного Диего Косты?

– С Костой все в порядке, он восстанавливается и отлично работает. Что же касается Торреса, то повторюсь – его шансы выйти на поле высоки.

– Считаете ли "Атлетико" фаворитом турнира?

– Мы стараемся не загадывать так далеко. Задача определить фаворитов лежит на вас – журналистах, экспертах, телевизионщиков. Мы же должны выходить на поле и играть.

Матч ТВ
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 14:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.