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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба
Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Первая встреча, состоявшаяся в Германии, завершилась победой немцев (2:1).
"С некоторыми игроками есть проблемы. У Кампля повреждение. Но в целом мы смогли найти футболистов на этот матч. Температура на стадионе идеальная. Да и сам стадион впечатляет. Завтра здесь будет ещё жарче и громче. Этот матч станет важным событием в истории нашего клуба. Приложим все усилия, чтобы победить.
Понятно, что дома "Зенит" играет сильнее, чем на выезде. Но мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать. В идеале, нам нужно забить первыми.
В "Зените" много хороших игроков оборонительного плана. Вместо Мамманы может сыграть Иванович. Он тоже очень хороший футболист. В последнем матче "Зенит" испытывал проблемы с "Ростовом". Но тогда на поле не было Кокорина. Завтра он будет играть. Так что завтра будет совершенно другая игра", - цитирует тренера Sport24.ru.
"С некоторыми игроками есть проблемы. У Кампля повреждение. Но в целом мы смогли найти футболистов на этот матч. Температура на стадионе идеальная. Да и сам стадион впечатляет. Завтра здесь будет ещё жарче и громче. Этот матч станет важным событием в истории нашего клуба. Приложим все усилия, чтобы победить.
Понятно, что дома "Зенит" играет сильнее, чем на выезде. Но мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать. В идеале, нам нужно забить первыми.
В "Зените" много хороших игроков оборонительного плана. Вместо Мамманы может сыграть Иванович. Он тоже очень хороший футболист. В последнем матче "Зенит" испытывал проблемы с "Ростовом". Но тогда на поле не было Кокорина. Завтра он будет играть. Так что завтра будет совершенно другая игра", - цитирует тренера Sport24.ru.
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