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Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Первая встреча, состоявшаяся в Германии, завершилась победой немцев (2:1).

"С некоторыми игроками есть проблемы. У Кампля повреждение. Но в целом мы смогли найти футболистов на этот матч. Температура на стадионе идеальная. Да и сам стадион впечатляет. Завтра здесь будет ещё жарче и громче. Этот матч станет важным событием в истории нашего клуба. Приложим все усилия, чтобы победить.

Понятно, что дома "Зенит" играет сильнее, чем на выезде. Но мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать. В идеале, нам нужно забить первыми.

В "Зените" много хороших игроков оборонительного плана. Вместо Мамманы может сыграть Иванович. Он тоже очень хороший футболист. В последнем матче "Зенит" испытывал проблемы с "Ростовом". Но тогда на поле не было Кокорина. Завтра он будет играть. Так что завтра будет совершенно другая игра", - цитирует тренера Sport24.ru.
Теги: РБ Лейпциг Зенит
Сегодня, 20:23
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:23) #
  • +1
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online

romazab,
Цитата: romazab
Палку вставят зине, возможно и двойное проникновение.

Рабу поставили 7-0. , как касторку.
Он рад, и улыбается.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: romazab Москва (Сегодня, 20:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Палку вставят зине, возможно и двойное проникновение.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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