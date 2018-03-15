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Маринато Гильерме не сыграет против "Атлетико"

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме возобновил тренировки после полученной ранее микротравмы.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико", который состоится сегодня, 15 марта, в Москве, футболист участия не примет.

"У Гилерме была микротравма, сегодня он тренировался по индивидуальной программе. Гилерме готовится к следующим матчам", — сообщили в пресс-службе "железнодорожников".

"Чемпионат.сом"
Теги: Гильерме Локомотив Атлетико
Сегодня, 16:34
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№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Цитата: Lokoflesh
Антон не подведет

на Медведеве окончательный крест?

Ну доверия он пока не заслужил... Все шансы что у него были - неуверенно отстоял. Подозреваю, что летом в аренду отдадут. Коченков вообще выглядит посильнее и Медведева и Гили. Пора бы ему уже раскрываться - это и Гиле полезно, а то расслабился он без конкуренции
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Цитата: Lokoflesh
Антон не подведет

на Медведеве окончательный крест?

Не играет-знач проигрывает конкуренцию. У ЮрПалыча только так.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Антон не подведет

на Медведеве окончательный крест?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Коченкову тоже нужна игровая практика. Успехов парню.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:54) #
  • -5
  •  (5)

Он,как вчера Куртуа,дырявый как дуршлаг.Микротравма. blush


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Антон не подведет, тем более что Гиля первый тайм в Мадриде провалил.
Не из-за пропущенного гола, а тем что начал откровенно дрейфить, выбивать на соперника, чуть не подарил гол Гризману.
Пусть полечится, ждем в матчах Чр.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль... Здоровья парню.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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