Маринато Гильерме не сыграет против "Атлетико"

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме возобновил тренировки после полученной ранее микротравмы.В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико", который состоится сегодня, 15 марта, в Москве, футболист участия не примет."У Гилерме была микротравма, сегодня он тренировался по индивидуальной программе. Гилерме готовится к следующим матчам", — сообщили в пресс-службе "железнодорожников".