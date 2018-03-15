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Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг".

"Я думаю, что игроки "Зенита" с первых минут побегут большими силами в атаку, потому что команде нужно отыгрываться. В итоге они добьются своего и пройдут дальше в 1/4 финала Лиги Европы.

Не думаю, что этот матч можно назвать последним шансом для Манчини. Что касается травмы Мамманы, то потеря любого игрока всегда сказывается на игре команды", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Зенит РБ Лейпциг
Сегодня, 17:06
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