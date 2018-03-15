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Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно

Бывший полузащитник немецкой "Фортуны" Игорь Добровольский поделился ожиданиями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" — "РБ Лейпциг.

"Не вижу "Зенит" в следующем раунде Лиги Европы, потому что "Лейпциг" играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде. "Зенит" забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. "Зениту" против "Лейпцига" будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же "не усилился", по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает", - цитирует Добровольского "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит РБ Лейпциг
Сегодня, 18:34
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25
(2)
№25 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
romazab,
Ты такой дурачок)
Почитай своей первый пост на ветке.
Вы в натуре свинные - вертлявые...
Точно п***ки...
Ладно, уговорил!
Иди на х.уй.
Но не на мой.

Опять стрелочник ты, я фуею с тебя. И че ты постоянно фуй предлаганшь, отправляешь, больная тема твоя? А запитер?


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№24 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:35) #
  • +2
  •  (4)
online

romazab,
Ты такой дурачок)
Почитай своей первый пост на ветке.
Вы в натуре свинные - вертлявые...
Точно п***ки...
Ладно, уговорил!
Иди на х.уй.
Но не на мой.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№23 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (2)

Хоть и не люблю зенит, но желаю им победы! Поддержим наших в европе!


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№22 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:31) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
romazab,
На хер посылать не буду, ты эту "путевку" ждёшь)
Так что - пшол вон...

Опять ты про интим пля? Любимая тема твоя? Хотя запитер, все ясно


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№21 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (4)
online

romazab,
На хер посылать не буду, ты эту "путевку" ждёшь)
Так что - пшол вон...
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№20 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
romazab,
Ты нормальный пацан???
Не смеши меня)
У вас нормальных можно по пальцам пересчитать (одной ноги))

Просто ты инвалид одноногий с тремя пальцами, поэтому так и у тя и получается


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№19 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (6)
online

romazab,
Ты нормальный пацан???
Не смеши меня)
У вас нормальных можно по пальцам пересчитать (одной ноги))
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
минет глуьое горло, немецкое порно.

Цитата: romazab
в голубом.

Цитата: romazab
цвет голубой,

Цитата: romazab
за голубых

идиот


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
romazab,
Не соблазняй меня петушок, не получится!
Даже за щеку ни дам)
Пшол вон...

Вот что несет, разве нормальный пацан так скажет про не соблазняй? Ломаешься петушок. Не зря балдеешь от голубого цвета, или лазурного, какой больше нравится ответь?


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№16 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А свинная голубятня уже здесь... stuck_out_tongue_winking_eye joy Дырявые петушки свиные!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (5)
online

romazab,
Не соблазняй меня петушок, не получится!
Даже за щеку ни дам)
Пшол вон...
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Clover (Сегодня, 19:16) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Макс2018
один из голубков

Майка какого цвета?(тест на скрытую педерастию... Педик точно от голубого цвета отмажется - я не такая, я жду трамвая... Хотя подождите, а сколько дадите? smile )


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
Цитата: romazab
Цитата: Макс2018
Цитата: Clover
Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing

Ещё один из голубков...
Зачаты вместе походу были, через один носок))
Ладно заднеприводные, воркуйте)

Ты такой же как и земляк твой КОТ стрелочник. Вас там кланируют идиотов?
идите вместе лунной походкой, ваши цвет голубой, гордись.

Не тебе заднеприводной о цветах рассуждать.
Засохни.

Цитата: Макс2018
Цитата: romazab
Цитата: Макс2018
Цитата: Clover
Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing

Ещё один из голубков...
Зачаты вместе походу были, через один носок))
Ладно заднеприводные, воркуйте)

Ты такой же как и земляк твой КОТ стрелочник. Вас там кланируют идиотов?
идите вместе лунной походкой, ваши цвет голубой, гордись.

Не тебе заднеприводной о цветах рассуждать.
Засохни.

поноприводный, как тебя эта тебя будоражит. Не зря за голубых топишь. Запитер вперед и взад.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№12 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: romazab
Цитата: Макс2018
Цитата: Clover
Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing

Ещё один из голубков...
Зачаты вместе походу были, через один носок))
Ладно заднеприводные, воркуйте)

Ты такой же как и земляк твой КОТ стрелочник. Вас там кланируют идиотов?
идите вместе лунной походкой, ваши цвет голубой, гордись.

Не тебе заднеприводной о цветах рассуждать.
Засохни.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:10) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
Цитата: Clover
Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing

Ещё один из голубков...
Зачаты вместе походу были, через один носок))
Ладно заднеприводные, воркуйте)

Ты такой же как и земляк твой КОТ стрелочник. Вас там кланируют идиотов?
идите вместе лунной походкой, ваши цвет голубой, гордись.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№10 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Clover
Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing

Ещё один из голубков...
Зачаты вместе походу были, через один носок))
Ладно заднеприводные, воркуйте)
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Clover (Сегодня, 19:05) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: romazab
Чушки сегодня будут бегать в голубом.

Ползать... С дыркой на штанах... А теперь - в перед, запитер! А теперь - снова в зад, запитер! laughing


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 19:03) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: romazab
Цитата: Макс2018
А свинная голубятня уже здесь...
чушки - вы своих оракулов обсуждали.
Добровольский обиженный, и обиженный на голову...

Чушки сегодня будут бегать в голубом.

чушком тебя родили...
Зачали через дырявый носок.
Вот ты и родился потным и вонючим...
Бегаешь по веткам срешь...
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:01) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс2018
А свинная голубятня уже здесь...
чушки - вы своих оракулов обсуждали.
Добровольский обиженный, и обиженный на голову...

Чушки сегодня будут бегать в голубом.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№6 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (15)
online

А свинная голубятня уже здесь...
чушки - вы своих оракулов обсуждали.
Добровольский обиженный, и обиженный на голову...
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: romazab romazab (Сегодня, 18:48) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня Зина будет делать минет глуьое горло, немецкое порно.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 18:45) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: Сибирячок
С какого бодуна Добрик вашим вдруг стал?

У них своего-то нифуя нет, тем паче легенд - вечно чужое тащат


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Странные мы люди) сами же себе плохого желаем)

С какого бодуна Добрик вашим вдруг стал?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странные мы люди) сами же себе плохого желаем)


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:40) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Добрик, тебя бакланы сейчас клевать будут, как крышу Крестовского.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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