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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно
Бывший полузащитник немецкой "Фортуны" Игорь Добровольский поделился ожиданиями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" — "РБ Лейпциг.
"Не вижу "Зенит" в следующем раунде Лиги Европы, потому что "Лейпциг" играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде. "Зенит" забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. "Зениту" против "Лейпцига" будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же "не усилился", по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает", - цитирует Добровольского "Чемпионат.сом".
"Не вижу "Зенит" в следующем раунде Лиги Европы, потому что "Лейпциг" играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде. "Зенит" забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. "Зениту" против "Лейпцига" будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же "не усилился", по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает", - цитирует Добровольского "Чемпионат.сом".
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