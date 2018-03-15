Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анхель Корреа: довольны тем, как провели оба матча с "Локомотивом"

Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа прокомментировал победу над "Локомотивом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы довольны, как были сыграны оба поединка. Правда, холод чувствовался, но, думаю, мы провели хороший матч.

Знали, что будет сложно. Мы прилетели в Россию за два дня до игры, чтобы адаптироваться к холоду. Игроки «Локомотива» привыкли к таким погодным условиям, но после второго гола мы контролировали игру лучше.

Наши шансы на победу в чемпионате Испании? Мы довольны этим сезоном. Знаем, что остается еще 10 матчей. Они будут очень сложными, но мы будем продолжать работать, чтобы финишировать как можно лучше", - цитирует игрока "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.